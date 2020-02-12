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12 февраля 2020, среда, 12:25 34
Экономика 2020-02-12T12:26:07+02:00
Українські Новини
В Украине создали Агентство по управлению госдолгом

В Украине создали Агентство по управлению госдолгом

Елизавета Кесельман
Кабмин, Долг, борьба с долгами, Долговое агенство
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров создал Агентство по управлению государственным долгом. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в telegram-канале, передают Українські Новини.

"Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Только за 2019 год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд гривен расходов по обслуживанию государственного долга", - написал он.

При этом он добавил, что правительство еще лучших результатов ожидает благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

Создание Долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

Такая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

Как сообщали Українські Новини, 14 ноября Верховная Рада одобрила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым предусматривается создание долгового агентства Украины.

Также государственный бюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен.

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В Украине создали Агентство по управлению госдолгом
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