Ілон Маск передасть Каліфорнії більше тисячі вентиляційних апаратів

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив про те, що передасть США (Каліфорнія) 1 255 апаратів штучної вентиляції легенів, які він закупив у Китаї. Про це він написав у своєму Twitter.

Наголошується, що бізнесмен пообіцяв передати апарати марок ResMed, Philips і Medtronic в Каліфорнію для тих, хто потребує безкоштовний вентилятор.

Скріншот: twitter.com/elonmusk

"В Китаї була надлишкова пропозиція, тому ми придбали 1255 вентиляторів ResMed, Philips & Medtronic, затверджені FDA, у п'ятницю вночі і поставили їх в ЛА. Якщо ви хочете встановити безкоштовний вентилятор, повідомте нам про це", — написав бізнесмен.

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