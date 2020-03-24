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  • Ілон Маск передасть Каліфорнії більше тисячі вентиляційних апаратів
24 березня 2020, вівторок, 17:01 10
Світ 2020-03-24T17:07:04+02:00
Українські Новини
Ілон Маск передасть Каліфорнії більше тисячі вентиляційних апаратів

Ілон Маск передасть Каліфорнії більше тисячі вентиляційних апаратів

Елизавета Кесельман
Ілон Маск, Коронавірус, Коронавірус в світі, Вентиляційні апарати
Ілон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk
Ілон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив про те, що передасть США (Каліфорнія) 1 255 апаратів штучної вентиляції легенів, які він закупив у Китаї. Про це він написав у своєму Twitter.

Наголошується, що бізнесмен пообіцяв передати апарати марок ResMed, Philips і Medtronic в Каліфорнію для тих, хто потребує безкоштовний вентилятор.

Скріншот: twitter.com/elonmuskСкріншот: twitter.com/elonmusk

"В Китаї була надлишкова пропозиція, тому ми придбали 1255 вентиляторів ResMed, Philips & Medtronic, затверджені FDA, у п'ятницю вночі і поставили їх в ЛА. Якщо ви хочете встановити безкоштовний вентилятор, повідомте нам про це", — написав бізнесмен.

Як повідомляли "Українські Новини", у Парижі людей без місця проживання заселять в готелі на час пандемії.

Prada запустило виробництво з пошиття 80 тис. масок і 110 тис. комплектів спецодягу для італійських лікарень.

Тим часом, мер Києва Кличко розповів, у які аптеки Київ розподіляє маски і дезінфектори.

Також злетіли ціни на продукти першої необхідності. Кличко закликав втрутитися АМКУ.

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