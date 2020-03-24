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24 марта 2020, вторник, 16:17 253
Америка 2020-03-24T16:18:17+02:00
Українські Новини
Следующим эпицентром пандемии коронавируса могут стать США, – ВОЗ

Следующим эпицентром пандемии коронавируса могут стать США, – ВОЗ

Елизавета Кесельман
США, Коронавирус в США, Пандемия коронавируса, Эпицентр пандемии
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

С тех пор, как эпидемия коронавируса пошла на спад в Китае, первой европейской страной, где зафиксирована наивысшая смертность от эпидемии, стала Италия.

Так, Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала следующую страну, которой "передадут звание" нового эпицентра распространения коронавируса. По мнению ВОЗ, ею станет США, передает The Washington Post.

Отмечается, что прогноз вызван недостаточным количеством мер для противодействия COVID-19.

Представитель ВОЗ считает, что президент США Дональд Трамп преуменьшает опасность пандемии коронавируса и не употребляет достаточное количество шагов для предупреждения болезни, а лишь советует оставаться дома.

Кроме того, сенат заблокировал законопроект о финансировании мер по противодействию COVID-19 и оказания помощи национальной экономике. Представители Демократической партии требуют, чтобы документ со сметой в почти $1,4 трлн содержал больше средств для государственных и местных органов власти и больниц, в то же время республиканцы настаивают на быстрых действиях, чтобы успокоить финансовые рынки.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США временно приостанавливает выдачу виз. 

Также из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие.

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