Prada запустило производство по пошиву 80 тыс. масок и 110 тыс. комплектов спецодежды для итальянских больниц

Известный итальянский бренд Prada заявил о старте пошива медицинской спецодежды и масок на своих производствах в Монтоне для итальянских больниц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prada Group.

В частности, бренд намерен создать и передать 80 тысяч защитных комбинезонов и 110 тысяч медицинских масок.

Отмечается, что производство запущено до 18 марта, и будет работать до 6 апреля. При этом в компании обещают ежедневные поставки.

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