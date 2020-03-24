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24 марта 2020, вторник, 14:39 510
Жизнь 2020-03-24T14:43:52+02:00
Українські Новини
Prada запустило производство по пошиву 80 тыс. масок и 110 тыс. комплектов спецодежды для итальянских больниц

Prada запустило производство по пошиву 80 тыс. масок и 110 тыс. комплектов спецодежды для итальянских больниц

Елизавета Кесельман
Prada, медицинские маски, Спецодежда, Пошив масок
Prada.Фото: pixabay
Prada.Фото: pixabay

Известный итальянский бренд Prada заявил о старте пошива медицинской спецодежды и масок на своих производствах в Монтоне для итальянских больниц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prada Group.

В частности, бренд намерен создать и передать 80 тысяч защитных комбинезонов и 110 тысяч медицинских масок.

Отмечается, что производство запущено до 18 марта, и будет работать до 6 апреля. При этом в компании обещают ежедневные поставки.

Как сообщали Українські Новини, ранее французская транснациональная компания LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton будет производить антисептический гель для больниц в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, в Японии 13-летняя школьница вручную пошила 612 медицинских масок для борьбя с коронавирусом.

Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки.

Также полиция задержала 3 подозреваемых в вооруженной краже 100 тыс. медицинских масок.

Тем временем, в украинских крупных аптечных сетях все еще не появились медицинские маски .

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