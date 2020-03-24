Prada запустило производство по пошиву 80 тыс. масок и 110 тыс. комплектов спецодежды для итальянских больниц

Известный итальянский бренд Prada заявил о старте пошива медицинской спецодежды и масок на своих производствах в Монтоне для итальянских больниц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prada Group. В частности, бренд намерен создать и передать 80 тысяч защитных комбинезонов и 110 тысяч медицинских масок. Отмечается, что производство запущено до 18 марта, и будет работать до 6 апреля. При этом в компании обещают ежедневные поставки. Как сообщали Українські Новини, ранее французская транснациональная компания LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton будет производить антисептический гель для больниц в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, в Японии 13-летняя школьница вручную пошила 612 медицинских масок для борьбя с коронавирусом. Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки. Также полиция задержала 3 подозреваемых в вооруженной краже 100 тыс. медицинских масок. Тем временем, в украинских крупных аптечных сетях все еще не появились медицинские маски .