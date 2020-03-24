Венедиктова отменила назначение прокурором Киева Юлдашева, которого до этого восстановил Рябошапка

Генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Его восстановили по решению суда, но поскольку его полномочия как прокурора Киева закончились в июле 2019 года, эти полномочия были прекращены. После этого, врио генпрокурора Чумак 6.03 назначил его на должность, но в связи с тем, что он подпадает под закон "Об очищении власти" и находится в реестре люстрованых (по сегодняшний день), его назначение было незаконным, поэтому и отменено", — сказала она.

На данный момент Юлдашев является обычным прокурором прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, генеральная прокуратура опровергла причастность бывшего прокурора Киева Сергея Юлдашева к взяточничеству.

До этого на тот момент прокурор Киева Сергей Юлдашев сомневался в объективности проводимого Генеральной прокуратурой расследования в отношении себя.

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.



Зеленский согласен, что генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.



Тем временем и.о. генпрокурора назначили Виктора Чумака. До назначения Чумак занимал должность заместителя генерального прокурора.