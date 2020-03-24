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24 марта 2020, вторник, 14:05 22
Экономика мира 2020-03-24T14:07:24+02:00
Українські Новини
Международный союз общественного транспорта не рекомендует останавливать его на карантин

Международный союз общественного транспорта не рекомендует останавливать его на карантин

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Экономика мира, Борьба с коронавирусом, Остановка общественного транспорта
Водитель автобуса.Фото: pixabay
Водитель автобуса.Фото: pixabay

Коронавирусная эпидемия привела к применению вынужденных мер в рамках борьбы с распространением вируса, которые приведут к экономическим убыткам каждую страну, которую затронул коронавирус. Одним из таких решений стало ограничение общественного транспорта.

Международный союз общественного транспорта призвал не останавливать его на время карантина. Об этом в своем анализе передает Европейская правда.

Как утверждает организация, в кризисные времена общественный транспорт является критически важным для обеспечения мобильности - в том числе, для того, чтобы обеспечить доступ граждан в медицинские учреждения.

"Поэтому основной задачей операторов общественного транспорта должна быть поддержка его работы", - говорится в заявлении.

Также Европейская комиссия в своих методических рекомендациях называет сектор транспорта чрезвычайно важным для обеспечения непрерывности экономики - а потому даже во время эпидемии любые ограничения стран должны быть надлежащим образом мотивированы и не выходить за пределы необходимости.

В организации говорят, что прежде всего работникам сектора следует соблюдать элементарные правила гигиены, не один раз объявляла Всемирная организация здравоохранения: мыть руки, пользоваться санитайзером и тому подобное. Кроме того, крайне важно тщательно дезинфицировать транспорт.

В качестве жестких мер организация рекомендует сократить (но не останавливать полностью) работу общественного транспорта. Например - перейти на график выходного дня, к которому граждане привыкли, и он будет понятным и не приведет к путанице и неудобств для пассажиров.

Как сообщали Українські Новини, Киев полностью остановил движение общественного транспорта. 

Кроме того, в Киеве за сутки зафиксировано еще 4 случая заражения коронавирусом. 

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