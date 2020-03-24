Италия, Франция и Британия не закрыли метро на карантин в отличие от Украины

Из-за карантина в Украине, где количество заболевших коронавирусом по данным на 24 марта составляет 84 случая, многие города закрыли торговые центры и детские площадки, также остановили движение общественного транспорта, чего не скажешь о некоторых странах Европы, где эпидпорог эпидемии значительно выше.

Так, Италия, Франция и Британия в отличие от Украины, не закрыли на карантин в метро, несмотря на окружающую ситуацию. О причинах и последствиях в своем анализе передает Европейская правда.

Так, Италия, которая стала европейской страной с наивысшим уровнем смертности от коронавируса, устанавливая общекарантинный режим, не ограничивала движение общественного транспорта, поскольку в миланском метро, толпы людей каждое утро собирались в час пик на работу.

Вместо этого, в стране, как например, в Ломбардии действует жесткий запрет выхода из дома без необходимости, что значительно уменьшило поток людей на улицах.

В некоторых итальянских регионах, например в Пьемонте, с маршрутов сняты 80% подвижного состава - не только из-за отсутствия пассажиров, но и для защиты работников от заражения.

Однако городской транспорт всюду работает.

Сокращение работы транспорта и езда без пассажиров имеет высокую цену. На выходных 4 региона: Пьемонт, Лигурия, Ломбардия и Венето, попросили правительство в Риме о финансовой помощи, поскольку не в состоянии покрыть многомиллионные убытки.

Подобный метод выбрали Британия и Франция, где призывы к гражданам оставаться дома позволили транспортным операторам постепенно сокращать подвижной состав. В связи с введением тотального карантина, спрос среди пассажиров упал настолько, что сейчас в столицах ездит лишь каждый второй трамвай и поезд метро. Автобусы курсируют на уровне 70% от обычного.

Все это аргументируется тем, что транспортная блокада способна нанести непоправимый удар по экономике.

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что если ситуация ухудшится, Киев усилит условия карантина.