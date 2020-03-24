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24 марта 2020, вторник, 12:16 800
Общество 2020-03-24T12:18:33+02:00
Українські Новини
Еще 13 случаев заражения подтвердили в Черновицкой области. Всего там 38 инфицированных

Еще 13 случаев заражения подтвердили в Черновицкой области. Всего там 38 инфицированных

Кира Молчанова
Черновицкая область, Коронавирус, Черновицкая ОГА, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Черновицкой области, где в больнице с подозрением на Covid-19 лежат 4 детей, подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом.

Об этом в видеообращении на Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Мы должны констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилась на 13 человек. На данный момент имеем уже 38 инфицированных людей", — сказал Осачук.

Глава ОГА рассказал, что украинцев, которые прибывают в страну из регионов, где много больных коронавирусом, отправляют на 14-дневную самоизоляцию. У заболевших выясняют список людей, с которыми они контактировали. Кроме того, в область прибыли медицинские маски и другие средства защиты от инфекции, а также тест-системы для выявления коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки, 23 марта, было зафиксировано 11 новых случаев заражения Covid-19.

Чтобы бороться с коронавирусом, Киев остановил общественный транспорт.

Украинский педиатр Евгений Комаровский в своем аккаунте в Instagram рассказал, сколько коронавирус может держаться на разных поверхностях.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация (КГГА) закрыла 8 интернатов на вход и выход, чтобы коронавирус не распространялся.

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