Еще 13 случаев заражения подтвердили в Черновицкой области. Всего там 38 инфицированных

В Черновицкой области, где в больнице с подозрением на Covid-19 лежат 4 детей, подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом.

Об этом в видеообращении на Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Мы должны констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилась на 13 человек. На данный момент имеем уже 38 инфицированных людей", — сказал Осачук.

Глава ОГА рассказал, что украинцев, которые прибывают в страну из регионов, где много больных коронавирусом, отправляют на 14-дневную самоизоляцию. У заболевших выясняют список людей, с которыми они контактировали. Кроме того, в область прибыли медицинские маски и другие средства защиты от инфекции, а также тест-системы для выявления коронавируса.

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