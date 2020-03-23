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23 марта 2020, понедельник, 10:05 890
Медицина 2020-03-23T10:08:16+02:00
Українські Новини
Минздрав настаивает на введении чрезвычайного положения в Украине

Минздрав настаивает на введении чрезвычайного положения в Украине

Таня Войтюк
Минздрав, Чрезвычайное положение, Коронавирус, карантин в Украине, Чрезвычайное положение в Украине
Илья Емец. Фото: facebook.com/moz.ukr
Илья Емец. Фото: facebook.com/moz.ukr

В связи с быстрым распространением вируса Covid-19, которым по всему миру заразилось 333 966 человек, министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым введение чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Я не только за, я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - сказал он.

По состоянию на текущий момент в части областей введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксированы 73 случая коронавирусной инфекции, 26 из которых было выявлены 22 марта.

6 случаев коронавирусной инфекции выявлены 21 марта, 15 случаев - 20 марта, 10 случаев - 19 марта.

Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

Тем временем самоизоляцию украинцев, которые вернулись домой из-за границы, будут проверять полицейские.

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