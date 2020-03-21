Мертвым деньги не нужны, — Геращенко подтвердил возможность введения чрезвычайного положения в Украине

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что правительство готово ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины в случае если количество погибших от коронавируса продолжит стремительно расти.

Об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Он отметил, что в ряде областей действует чрезвычайная ситуация.

"И если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса (на тот момент было подтверждено 28 случаев) тогад президент и И СНБО могут приянть решение о введении чрезвычайного положения", - подчеркнул Геращенко.

По его словам такой режим действует в Италии, Испании, Франции и Австрии и при этом режиме ограничивается пребываение граждан на улице. Им разрешается покидать дом в случае покупки еды или лекарств. Свободно перемещатся могут только сотрудники критической инфраструктуры. Это меры чрезвычайные.

Геращенко отметил, что мир стоит на пороге глобальной пандемии, которую можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918 – 1919 годах.

"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек", - предупредил Геращенко.

Он заверил, что все это очень серьезно и коронавирус действительно представляет угрозу.

"И если вы предприниматель, котроый не закрывает магазин, не связанный с критической инфраструктурой, помните, что в магазин может зайти лицо, зараженное короновирусом, заразить вашего продавца, ваш продавец заразит вас, а увас есть дома мама или папа, которым 80 лет, они могут заразиться и умереть. И подумайте в этот момент стоит ли эта упущенная выгода возможности жить и радоваться вместе со своими родными", - подитожил он.

Геращенко призвал всех быть сознательными и не доводить до ситуации в Италии.

"Будьте сознательны! Посмотрите, что сейчас происходит в Италии, которая пропустила момент начала эпидемии или в Испании... Мы должны использовать тот момент, что мы раньше других спохватились и начали вводить жесткие карантинные меры. Да, страдает экономика. Но мертвым деньги не нужны", - резюмировал Геращенко.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 41.

Ранее сообщалось о том, что в Львове и Харьковской области впервые зафиксировали коронавирус.