Экспресс-тесты и средства защиты для медиков и правоохранителей отправили в регионы

Министерство внутренних дел (МВД) направило в регионы экспресс-тесты, прибывшие из Китая, и средства защиты для медиков и подразделений правоохранителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"Экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГосЧС отправлены во все регионы страны. Это первый раз, но не в последний", - отметил министр внутренних Арсен Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что это первая партия экспресс-тестов, которую привезли в понедельник ночью самолетом Вооруженных сил.

Груз будет распределен по стране.

В те области, которые находятся возле Киева, тест-системы доставляются автотранспортом, в отдаленные регионы будут лететь самолеты Нацгвардии.

Там этот груз будет распределен и автомобильным транспортом будет развозиться по областям.

Геращенко отметил, что до утра вторника, 24 марта, все области Украины будут обеспечены минимальным набором экспресс-тестов, а также всем необходимым для медиков, полицейских, пограничников, гвардейцев, спасателей.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине действует карантин и введен режим ЧС в некоторых областях. По состоянию на утро 23 марта лабораторно подтверждены 73 случая заболевания коронавирусом, 3 из которых - летальные. При этом Киев лидирует по количеству инфицированных.