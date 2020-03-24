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24 березня 2020, вівторок, 05:30 3
Фінанси 2020-03-24T05:30:01+02:00
Українські Новини
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні

Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, Офіційний курс
Гривні
Гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 березня, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 березня, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,5980
1 долар США 28,1126
1 швейцарський франк 28,5726
10 єн 2,5404
10 російських рублів 3,5099
1 євро 30,2463

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як гривня після стрімкого падіння перейшла до зростання, у понеділок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 20 березня на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс купівлі знизився на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Тим часом, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.

У свою чергу НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

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