Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 березня, на 37,40 коп. до 28,1126 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 березня, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,5980 1 долар США 28,1126 1 швейцарський франк 28,5726 10 єн 2,5404 10 російських рублів 3,5099 1 євро 30,2463

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як гривня після стрімкого падіння перейшла до зростання, у понеділок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 20 березня на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс купівлі знизився на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Тим часом, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.

У свою чергу НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.