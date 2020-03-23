Зеленский ввел Баканова и Разумкова в совет по противодействию коронавирусу

Президент Владимир Зеленский ввел главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 следующих лиц: Баканова Ивана Геннадьевича - главу Службы безопасности Украины, Разумкова Дмитрия Александровича - председателя Верховной Рады Украины (по согласию)", - сказано в нем.

Президент ввел их в состав совета указом №104/2020, который вступает в силу со дня его опубликования.

Возглавляет совет сам Зеленский, а секретарем назначен заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Президент создал координационный совет 16 марта.

Тем временем в Киеве подтвердили еще 4 случая заражения, столица продолжает быть эпицентром заболеваемости в Украине.