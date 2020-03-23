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  • Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу
23 березня 2020, понеділок, 18:51 9
Політика 2020-03-23T20:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу

Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу

Влада Билоус
Верховная Рада, СБУ, Президент Володимир Зеленський, Коронавірус, Створення координаційної Ради

Президент Володимир Зеленський ввів голову Служби безпеки України Івана Баканова і голову Верховної Ради Дмитра Разумкова в координаційна рада з протидії поширенню коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Ввести до персонального складу Координаційної ради щодо протидії поширенню COVID-19 наступних осіб: Баканова Івана Геннадійовича - голову Служби безпеки України, Разумкова Дмитра Олександровича - голови Верховної Ради України (за згодою)", - сказано в ньому.

Президент ввів Разумкова та Баканова до складу ради указом №104/2020, який набирає чинності з дня його опублікування.

Очолює раду сам Зеленський, а секретарем призначено заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Як повідомляли Українські Новини, Президент створив координаційну раду 16 березня.

Тим часом у Києві підтвердили ще 4 випадки зараження, столиця продовжує бути епіцентром захворюваності в Україні.

 

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