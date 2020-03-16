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16 марта 2020, понедельник, 14:45 150
Президент 2020-03-16T15:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленский создал совет по противодействию распространению коронавируса

Зеленский создал совет по противодействию распространению коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Об этом говорится в указе №88 от 16 марта, передают Українськi Новини.

Совет создан как консультативно-совещательный орган при Президенте.

Его основной задачей является мониторинг ситуации и подготовка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса в Украине.

Возглавляет совет сам Зеленский, а секретарем назначен заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Также в совет вошли премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Илья Емец, его заместитель - главный санитарный врач Виктор Ляшко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

В соответствии с указом, совет имеет право получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, документы и материалы, а также приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

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