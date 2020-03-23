Родственникам умерших разрешается участвовать в похоронах в средствах защиты

Родственникам умерших разрешается участвовать в похоронах в средствах индивидуальной защиты на период карантина.

Об этом говорится в ответе Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

"Родственникам умерших предоставляется информация о необходимости пребывания в средствах индивидуальной защиты при проведении церемонии захоронения умерших и соблюдения безопасного расстояния между присутствующими", - сказано в нем.

Также отмечается, что на период карантина для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса для работников, задействованных в оформлении документов на проведение подзахоронения к местам семейных захоронений и работ по проведению подзахоронения умерших на период карантина, установлен особый режим работы.

Кроме того, ограничено нахождения родственников, умерших в помещении предприятия во время оформления документов на проведение подзахоронения и захоронения.

В свою очередь работники, задействованные в проведении подзахоронения, обеспечены масками, перчатками, сменной одеждой и дезинфицирующими средствами.

Как сообщали Українськi Новини, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 22:30 22 марта увеличилось на 26 случаев до 73 по сравнению с данными на 21:00 21 марта.

Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей, а также закрыли все детские площадки.