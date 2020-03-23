Родичам померлих дозволяється брати участь в похоронах в засобах захисту

Родичам померлих дозволяється брати участь в похоронах в засобах індивідуального захисту на період карантину.

Про це йдеться у відповіді Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

"Родичам померлих осіб надається інформація про необхідність перебування в засобах індивідуального захисту під час проведення церемонії поховання померлих осіб та дотримання безпечної відстані між присутніми", - сказано в ньому.

Також зазначається, що на період карантину для запобігання подальшого поширення коронавіруса для працівників, задіяних в оформленні документів на проведення підпоховання до місць сімейних поховань і робіт з проведення підпоховання померлих на період карантину, встановлено особливий режим роботи.

Крім того, обмежено перебування родичів, померлих у приміщенні підприємства під час оформлення документів на проведення підпоховання і поховання.

У свою чергу працівники, задіяні до проведення підпоховання, забезпечені масками, рукавичками, змінним одягом і дезінфікуючими засобами.

Як повідомляли Українські Новини, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні станом на 22:30 22 березня збільшилася на 26 випадків до 73 порівняно з даними на 21:00 21 березня.

Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів, а також закрили всі дитячі майданчики.