Минздрав намерен создать дополнительные медгруппы для проведения быстрого тестирования на коронавирус

Министерство здравоохранения намерено создать дополнительные медицинские группы для проведения быстрого тестирования на коронавирус, которым в Украине заразилось 73 человека.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы рассматриваем вопрос создания дополнительных мобильных групп, в которые будут входить семейные врачи, которые предоставляю первую медицинскую помощь", - сказал он.

Такие группы смогут проводить тестирование на коронавирус, грипп, аденовирусную инфекцию и после этого принимать решения относительно дальнейшего ведения больного.

В случае необходимости больного будут госпитализировать.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено привлечь специалистов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей к работе в эпидемиологических бригадах.

Также планируется усилить медучреждения студентами 5 и 6 курсов медицинских университетов.

Тем временем, по всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования коронавирусом.