Минздрав намерен создать дополнительные медгруппы для проведения быстрого тестирования на коронавирус

Министерство здравоохранения намерено создать дополнительные медицинские группы для проведения быстрого тестирования на коронавирус, которым в Украине заразилось 73 человека. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. "Мы рассматриваем вопрос создания дополнительных мобильных групп, в которые будут входить семейные врачи, которые предоставляю первую медицинскую помощь", - сказал он. Такие группы смогут проводить тестирование на коронавирус, грипп, аденовирусную инфекцию и после этого принимать решения относительно дальнейшего ведения больного. В случае необходимости больного будут госпитализировать. Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено привлечь специалистов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей к работе в эпидемиологических бригадах. Также планируется усилить медучреждения студентами 5 и 6 курсов медицинских университетов. Тем временем, по всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования коронавирусом.