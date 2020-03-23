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23 марта 2020, понедельник, 14:32 74
Медицина 2020-03-23T14:39:01+02:00
Українські Новини
Минздрав намерен создать дополнительные медгруппы для проведения быстрого тестирования на коронавирус

Минздрав намерен создать дополнительные медгруппы для проведения быстрого тестирования на коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Диагностика коронавируса, Тест на коронавирус

 

Министерство здравоохранения намерено создать дополнительные медицинские группы для проведения быстрого тестирования на коронавирус, которым в Украине заразилось 73 человека.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы рассматриваем вопрос создания дополнительных мобильных групп, в которые будут входить семейные врачи, которые предоставляю первую медицинскую помощь", - сказал он.

Такие группы смогут проводить тестирование на коронавирус, грипп, аденовирусную инфекцию и после этого принимать решения относительно дальнейшего ведения больного.

В случае необходимости больного будут госпитализировать.

 

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено привлечь специалистов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей к работе в эпидемиологических бригадах.

Также планируется усилить медучреждения студентами 5 и 6 курсов медицинских университетов.

Тем временем, по всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования коронавирусом.

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