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  • У Молдові коронавірусом захворіли ще вісім чоловік після поїздки в Україну
23 березня 2020, понеділок, 15:46 8
Світ 2020-03-23T17:04:40+02:00
Українські Новини
У Молдові коронавірусом захворіли ще вісім чоловік після поїздки в Україну

У Молдові коронавірусом захворіли ще вісім чоловік після поїздки в Україну

Елизавета Кесельман
Молдова, Коронавірус, Коронавірус в Молдові
Молдова. Фото: ru.sputnik.md
Молдова. Фото: ru.sputnik.md

Після того, як у Молдові зафіксували першу смерть від коронавірусу, інфекцію виявили ще у вісьмох громадян, які заразилися коронавірусом після поїздки в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, передає Ziarul de Garda.

Згідно з інформацією, група людей виїхала з Молдови на автобусі в паломництво у Почаївську лавру, де після повернення у вісьмох виявили коронавірус.

"Наприклад, громадяни, які поїхали під час епідемії в монастир, в Україну, і тепер вже вісім заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує, якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися", - заявив Кіку.

У зв'язку з цим, прем'єр закликав громадян тимчасово обмежити відвідування церков.

Як повідомляли Українські Новини, Київ став епіцентром епідемії коронавірусу.

Крім того, в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання на коронавірус.

Раніше повідомлялося про те, що у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 людей, а також про те, що МОЗ має намір створити додаткові медгрупи для проведення швидкого тестування на коронавірус.

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