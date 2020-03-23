У Молдові коронавірусом захворіли ще вісім чоловік після поїздки в Україну

Після того, як у Молдові зафіксували першу смерть від коронавірусу, інфекцію виявили ще у вісьмох громадян, які заразилися коронавірусом після поїздки в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, передає Ziarul de Garda.

Згідно з інформацією, група людей виїхала з Молдови на автобусі в паломництво у Почаївську лавру, де після повернення у вісьмох виявили коронавірус.

"Наприклад, громадяни, які поїхали під час епідемії в монастир, в Україну, і тепер вже вісім заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує, якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися", - заявив Кіку.

У зв'язку з цим, прем'єр закликав громадян тимчасово обмежити відвідування церков.

Як повідомляли Українські Новини, Київ став епіцентром епідемії коронавірусу.

Крім того, в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання на коронавірус.

Раніше повідомлялося про те, що у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 людей, а також про те, що МОЗ має намір створити додаткові медгрупи для проведення швидкого тестування на коронавірус.