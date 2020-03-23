подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • Глава Департамента здравоохранения Киева отказалась от самоизоляции, хотя только вернулась из-за границы
23 марта 2020, понедельник, 16:23 951 Видео
Медицина 2020-03-23T17:00:02+02:00
Українські Новини
Глава Департамента здравоохранения Киева отказалась от самоизоляции, хотя только вернулась из-за границы

Глава Департамента здравоохранения Киева отказалась от самоизоляции, хотя только вернулась из-за границы

Татьяна Зотова
КГГА, Карантин, Коронавирус, самоизоляция, Валентина Гинзбург
Валентина Гинзбург. Фото: health.kievcity.gov.ua
Валентина Гинзбург. Фото: health.kievcity.gov.ua

Директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КМДА) Валентина Гинзбург отказалась от самоизоляции, не смотря на то, что вернулась из заграничной поездки в период вспышки коронавируса и введения карантина в г. Киеве.

Об этом стало известно из видеозаписи, опубликованной в сети Интернет.

"Я не буду спрашивать где была Валентина Григорьевна (Гинзбург) во время разгара эпидемии (коронавируса) и по каким таким уважительным причинам отсутствовала. Нам объяснили, что по семейным обстоятельствам. Но я хочу спросить - не должны ли Вы быть 2 недели в самоизоляции? Потому что, насколько нам известно, Вы прибыли из другой страны", - задали вопрос директору киевского горздрава.

"Ответ дать на что? Могла ли я быть в отпуске? Я 3 года работаю в Киеве и у меня не использованы отпуска. Потому, что более 14 дней (отпуска) в году я не использую. Я не должна в изоляции быть", - ответила Гинзбург.

Напомним, с 23 марта в Киеве начал действовать запрет на пользование общественным транспортом всем, кроме работников критически важных сфер. Работают 17 маршрутов наземного городского транспорта, которыми разрешено пользоваться пассажирам со спецальными пропусками.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Украине, мэр Киева Виталий Кличко объявил о прекращении перевозок в общественном транспорте пассажиров за исключением работников критически важных сфер.

Как сообщали Українські Новини, в Министерство здравоохранения Украины поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.

 

Больше новостей о: КГГА Карантин Коронавирус самоизоляция Валентина Гинзбург

В Киеве ограничили число посетителей в продуктовых...
Каких рекомендаций необходимо придерживаться, чтоб...
Застрявшие в Доминикане украинцы требуют от Зеленс...
Это проблемы для пожилых людей. Эвакуированный укр...
Киев стал эпицентром распространения коронавируса
Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР"
Новости
В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся 17:17
Новый закон об СБУ стоит принять как можно быстрее, - эксперты 17:16
Чрезвычайную ситуацию установили в еще трех областях Украины 17:12
Счет пошел на тысячи. Нацполиция продолжает составлять протоколы на нарушителей карантина 17:10
"Киевпрайд-2020" перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса 17:05
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
больше новостей
НБУ после повышения резко обвалил гривну. Курс на 24 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok