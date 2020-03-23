Глава Департамента здравоохранения Киева отказалась от самоизоляции, хотя только вернулась из-за границы

Директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КМДА) Валентина Гинзбург отказалась от самоизоляции, не смотря на то, что вернулась из заграничной поездки в период вспышки коронавируса и введения карантина в г. Киеве.

Об этом стало известно из видеозаписи, опубликованной в сети Интернет.

"Я не буду спрашивать где была Валентина Григорьевна (Гинзбург) во время разгара эпидемии (коронавируса) и по каким таким уважительным причинам отсутствовала. Нам объяснили, что по семейным обстоятельствам. Но я хочу спросить - не должны ли Вы быть 2 недели в самоизоляции? Потому что, насколько нам известно, Вы прибыли из другой страны", - задали вопрос директору киевского горздрава.

"Ответ дать на что? Могла ли я быть в отпуске? Я 3 года работаю в Киеве и у меня не использованы отпуска. Потому, что более 14 дней (отпуска) в году я не использую. Я не должна в изоляции быть", - ответила Гинзбург.

Напомним, с 23 марта в Киеве начал действовать запрет на пользование общественным транспортом всем, кроме работников критически важных сфер. Работают 17 маршрутов наземного городского транспорта, которыми разрешено пользоваться пассажирам со спецальными пропусками.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Украине, мэр Киева Виталий Кличко объявил о прекращении перевозок в общественном транспорте пассажиров за исключением работников критически важных сфер.

Как сообщали Українські Новини, в Министерство здравоохранения Украины поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.