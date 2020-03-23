"Київпрайд-2020" перенесли на невизначений термін через коронавірус

У зв'язку з поширенням коронавіруса, яким в Україні заразилися 73 людини, і з введенням надзвичайної ситуації на території Київської області та Києва, а також із запровадженням карантинних заходів в Україні, ГО "Київпрайд" перенесла "ПрайдМісяця" і "Марш рівності 2020" на невизначений термін. Про це повідомляється на сторінці KyivPride в Facebook.

"Ми розуміємо важливість обмежень і повністю підтримуємо намагання не допустити поширення пандемії. Турбота про життя і здоров'я учасників наших заходів завжди була і залишається для нас пріоритетом. Тому таке важке рішення про перенесення "ПрайдМісяця" і "Маршу рівності" було прийнято, враховуючи всі можливі наслідки і ризики", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що нову дату оголосять після стабілізації ситуації та офіційного закінчення карантину.

Раніше повідомлялося про те, що "ПрайдМісяця" повинен був початися 17 травня і закінчитися "Маршем рівності" 21 червня 2020.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус вже перенести "Євробачення-2020" дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові. готові перенести "Книжковий арсенал".