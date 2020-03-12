подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 21:23 22
Общество 2020-03-12T21:23:24+02:00
Українські Новини
Детский фестиваль "Книгомания" во Львове перенесли, а "Книжный арсенал" готовы перенести

Детский фестиваль "Книгомания" во Львове перенесли, а "Книжный арсенал" готовы перенести

Ярина Вацяк
Коронавирус, Львовский форум издателей, Книжный Арсенал, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса, Книгомания
Книжный Арсенал
Книжный Арсенал

Организаторы Детского форума решили перенести фестиваль детского чтения "Книгомания" во Львове на сентябрь 2020 из-за введенного по всей стране карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Форума издателей.

"Осознавая свою ответственность перед участниками, посетителями, соорганизаторами и партнерами, мы приняли решение о переносе Фестиваля детского чтения "Книгомания" - Детского форума на сентябрь 2020 по рекомендациям городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове", - говорится в сообщении.

Фестиваль детского чтения "Книгомания" состоится 17-20 сентября, одновременно с 27 BookForum.

В свою очередь пресс-служба "Мистецького арсеналу" также меняет график работы из-за карантина.

""Мистецький арсенал" планирует записать и опубликовать онлайн беспрецедентное количество видео о выставке, а также видео кураторских экскурсий и встреч с художниками, чтобы все желающие могли дистанционно ознакомиться с новым проектом "Отпечаток. Украинская печатная графика ХХ-ХХI веков". Арсенал и куратора проекту Ирина Боровец и Екатерина Пидгайная работали над ее подготовкой почти два года, он рассказывает о более чем столетней трансформации украинцев "искусства линии и точки"", - говорится в сообщении.

В то же время "Мистецький арсенал" настроен на проведение Х Международного фестиваля "Книжный Арсенал", который запланирован на май 2020 года. Однако отмечают, в случае, если будет рост угрозы "Мистецький арсенал" готов перенести проведение Книжного Арсенала на другой период.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Тем временем, украинцы начали тратить в продуктовых магазинах в два раза больше после введения в Украине карантина из-за коронавируса по сравнению с обычными буднями.

Больше новостей о: Коронавирус Львовский форум издателей Книжный Арсенал коронавирус в Украине Карантин из-за коронавируса Книгомания

В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса
Новости
Крупнейший оптовый рынок Европы не намерен приостанавливать работу в Одессе из-за коронавируса 21:39
Детский фестиваль "Книгомания" во Львове перенесли, а "Книжный арсенал" готовы перенести 21:23
Действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям. Что нужно знать родителям о COVID-19 21:14
Вместе с сильными дождями вернется снег и похолодание: прогноз погоды на пятницу 21:00
Украинцы покупают в два раза больше продуктов и в полтора раза - лекарств, - сооснователь Monobank 20:48 Инфографика
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
больше новостей
Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok