Детский фестиваль "Книгомания" во Львове перенесли, а "Книжный арсенал" готовы перенести

Организаторы Детского форума решили перенести фестиваль детского чтения "Книгомания" во Львове на сентябрь 2020 из-за введенного по всей стране карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Форума издателей.

"Осознавая свою ответственность перед участниками, посетителями, соорганизаторами и партнерами, мы приняли решение о переносе Фестиваля детского чтения "Книгомания" - Детского форума на сентябрь 2020 по рекомендациям городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове", - говорится в сообщении.

Фестиваль детского чтения "Книгомания" состоится 17-20 сентября, одновременно с 27 BookForum.

В свою очередь пресс-служба "Мистецького арсеналу" также меняет график работы из-за карантина.

""Мистецький арсенал" планирует записать и опубликовать онлайн беспрецедентное количество видео о выставке, а также видео кураторских экскурсий и встреч с художниками, чтобы все желающие могли дистанционно ознакомиться с новым проектом "Отпечаток. Украинская печатная графика ХХ-ХХI веков". Арсенал и куратора проекту Ирина Боровец и Екатерина Пидгайная работали над ее подготовкой почти два года, он рассказывает о более чем столетней трансформации украинцев "искусства линии и точки"", - говорится в сообщении.

В то же время "Мистецький арсенал" настроен на проведение Х Международного фестиваля "Книжный Арсенал", который запланирован на май 2020 года. Однако отмечают, в случае, если будет рост угрозы "Мистецький арсенал" готов перенести проведение Книжного Арсенала на другой период.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Тем временем, украинцы начали тратить в продуктовых магазинах в два раза больше после введения в Украине карантина из-за коронавируса по сравнению с обычными буднями.