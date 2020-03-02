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02 марта 2020, понедельник, 19:11 10
Общество 2020-03-02T19:11:16+02:00
Українські Новини
Стало известно, когда в Киеве самое масштабное ЛГБТ - событие страны

Стало известно, когда в Киеве самое масштабное ЛГБТ - событие страны

Ольга Фандорина
Марш, ЛГБТ-сообщество, Марш равенства, КиевПрайд
"Марш равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/bykvu

В 2020 году "Марш равенства" пройдет в Киеве 21 июня и выступит с лозунгом "Быть разными хорошо вместе". Об этом сообщается на странице KyivPride в Facebook.

"Из года в год мы делаем известнейшее и самое масштабное ЛГБТ+ событие страны, где каждый и каждая может выразить свое желание быть разными и поддержать других в этом стремлении. Мир давно перестал делиться на цвет кожи или разрез глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных но прекрасных людей вокруг единой идеи - свободной и равноправной Украины для всех", - рассказали организаторы.

Скриншот с FacebookСкриншот с Facebook

Как сообщали Українські Новини, на марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию.

Ранее в Одессе прошел Марш равенства - задержаны три человека.

Ранее группа лиц готовила провокации на Марше равенства в Киеве - им "светит" до 7 лет тюрьмы.

Также ранее в Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные.

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