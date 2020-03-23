В апреле 10 млн пенсионеров получат по "коронавирусной" тысяче, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики с апреля выплатит единоразово по 1 тыс. гривен 10 млн пенсионеров, которые получают менее 5 тыс. гривен пенсии.

Об этом на брифинге в понедельник сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передают Українські Новини.

"С апреля будет совершена единоразовая выплата по 1 тыс. гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. гривен. Таких пенсионеров у нас более 10 млн", - сказала она.

По словам Лазебной, такую же выплату в размере 1 тыс. гривен получат более 400 тыс. получателей социальной помощи – люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая 2020 года пройдет индексация пенсий, которую уже дважды в этом году переносили. Сначала планировалось провести повышение выплат в марте, а затем индексацию перенесли на апрель.

Ранее в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен.