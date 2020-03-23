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23 марта 2020, понедельник, 13:50 441
Общество 2020-03-23T14:45:02+02:00
Українські Новини
КГГА выдала 225 тыс. спецбилетов для проезда в общественном транспорте

КГГА выдала 225 тыс. спецбилетов для проезда в общественном транспорте

Елена Новикова
Карантин, Общественный транспорт, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, карантин в Украине, Билеты на общественный транспорт

Киевская городская государственная администрация (КГГА) выдала более 225 тыс. специальных билетов для проезда в общественном транспорте работникам критически важных сфер.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки департамент транспортной инфраструктуры КГГА, который обеспечивает выдачу специальных билетов, уже выдал более 225 тыс. билетов по заявкам предприятий и учреждений сфер, которые мы обозначили", - сказал он.

Кличко отметил, что правоохранители и специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением тех дельцов, которые оперативно размещают объявления о продаже спецбилетов.

"Для тех, кто пытается нарисовать спецбилеты и продавать их через Интернет, хочу подчеркнуть, такой билет действует только вместе с предъявленным удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, которая определена для проезда в общественном транспорте", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт прекратил перевозки пассажиров, кроме работников критически важных сфер, на время карантина.

Также в Киеве ввели ограничения для посетителей магазинов, аптек, а также закрыли все детские площадки.

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