КГГА выдала 225 тыс. спецбилетов для проезда в общественном транспорте

Киевская городская государственная администрация (КГГА) выдала более 225 тыс. специальных билетов для проезда в общественном транспорте работникам критически важных сфер.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки департамент транспортной инфраструктуры КГГА, который обеспечивает выдачу специальных билетов, уже выдал более 225 тыс. билетов по заявкам предприятий и учреждений сфер, которые мы обозначили", - сказал он.

Кличко отметил, что правоохранители и специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением тех дельцов, которые оперативно размещают объявления о продаже спецбилетов.

"Для тех, кто пытается нарисовать спецбилеты и продавать их через Интернет, хочу подчеркнуть, такой билет действует только вместе с предъявленным удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, которая определена для проезда в общественном транспорте", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт прекратил перевозки пассажиров, кроме работников критически важных сфер, на время карантина.

Также в Киеве ввели ограничения для посетителей магазинов, аптек, а также закрыли все детские площадки.