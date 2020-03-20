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20 марта 2020, пятница, 17:48 130
Финансы 2020-03-20T17:49:43+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке впервые с 10 марта перестал падать и укрепился на 34 коп

Курс гривны на межбанке впервые с 10 марта перестал падать и укрепился на 34 коп

Таня Войтюк
Гривна, Курс гривны, НБУ, Валюта, Межбанк
Гривна
Гривна

Помимо того, что курс гривны прекратил резкое падение и постепенно начал стабилизироваться, на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 44 коп. гривна в пятницу укрепилась на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,97-28,04 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,65-27,71 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,46-27,54 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,83% с 23,74 UAH/USD до 27,50 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Напомним, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. Это произошло связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ. Таким образом наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

Тем временем НБУ рассчитывает на валюту "Нефтегаза", полученную им от "Газпрома".

Также НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.

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