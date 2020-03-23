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23 березня 2020, понеділок, 14:31 54
Економіка 2020-03-23T17:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня

НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар впав в обмінниках Києва, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24 березня, на 19,03% до 28,1333 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 березня, на 14,75 коп. до 27,9430 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанківському валютному ринку подешевшала до 28,10-28,15 UAH/USD. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 44 коп. в п'ятницю зміцнився на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

Тим часом попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 березня на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс купівлі знизився на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

А рубль підскочив в обмінниках Києва.

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