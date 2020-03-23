НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня

В той час, як долар впав в обмінниках Києва, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24 березня, на 19,03% до 28,1333 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 березня, на 14,75 коп. до 27,9430 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанківському валютному ринку подешевшала до 28,10-28,15 UAH/USD. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 44 коп. в п'ятницю зміцнився на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

Тим часом попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 березня на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс купівлі знизився на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

А рубль підскочив в обмінниках Києва.