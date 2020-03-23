Рубль подскочил в обменниках Киева

В понедельник, 23 марта, когда доллар продолжает падение, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 19 марта, повысился на 1 копейку до 3,04 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 6 копеек и составляет 3,71 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 23 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,04 3,71 Максимальный 3,35 5,00 Минимальный 2,30 3,47

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 марта на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс покупки понизился на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Тем временем в условиях карантина в Украине население скупает валюту.

Также аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Ранее НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.