Рубль подскочил в обменниках Киева

В понедельник, 23 марта, когда доллар продолжает падение, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 19 марта, повысился на 1 копейку до 3,04 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи повысился на 6 копеек и составляет 3,71 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 23 марта: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,04 3,71 Максимальный 3,35 5,00 Минимальный 2,30 3,47 Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 марта на 32,10 коп. до 28,3028 UAH\/USD, курс покупки понизился на 33,38 коп. до 27,3100 UAH\/USD. Тем временем в условиях карантина в Украине население скупает валюту. Также аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Ранее НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.