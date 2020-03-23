В Японии от коронавируса скончались 2 пассажира Diamond Princess

В Японии два бывших пассажира круизного лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса. Об этом передает Риа новости со ссылкой на японское агентство Киодо.

Отмечается, что по данным источников, погибшие являлись гражданами Японии. Таким образом, количество погибших на лайнере возросло до 10 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса.

После двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess.

Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Позднее украинцы отказывались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess.

По состоянию на 22 февраля, трое умерли от коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Количество зараженных коронавирусом на лайнере составляло 634.