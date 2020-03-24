Получат не только пенсионеры. Кому еще выплатят дополнительную тысячу гривен из-за коронавируса

В апреле 2020 года украинских пенсионеров, которые получают меньше 5 тыс. гривен пенсии, кроме индексации пенсий, ожидает выплата дополнительной тысячи из-за коронавируса. Об этом сообщила на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная, передают Українські Новини.

Так, Лазебная сообщила, что в Украине больше 10 млн пенсионеров с пенсией меньше 5 тысяч гривен.

"С апреля будет совершена единоразовая выплата по 1 тыс. гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. гривен. Таких пенсионеров у нас более 10 млн", - сказала она.

Также Лазебная рассказала, что выплату в размере 1 тыс. гривен получат более 400 тыс. получателей социальной помощи – люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая 2020 года пройдет индексация пенсий, которую уже дважды в этом году переносили. Сначала планировалось провести повышение выплат в марте, а затем индексацию перенесли на апрель.

Также в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.