Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации

Кроме того, что часть пенсионеров получит "коронавирусную тысячу в апреле", Министерство социальной политики намерено с мая провести индексацию пенсий на 11% 7 млн пенсионерам. Об этом на брифинге в понедельник сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передают Українські Новини. "С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров", - сказала она. Также, по словам Лазебной, с мая будет установлена доплата к пенсиям 1,5 млн пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен ежемесячно. Министр отметила, что индексация пенсий и дополнительные надбавки проводятся и начисляются автоматически, поэтому пенсионерам никуда обращаться дополнительно не потребуется. Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров. Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен. Однако поставщики супермаркетов стали поднимать цены, в "АТБ" уже сильно подорожали продукты первой необходимости.