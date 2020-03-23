подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 10:47 1432
Общество 2020-03-23T10:48:02+02:00
Українські Новини
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации

Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий, индексация пенсий
Деньги
Деньги

Кроме того, что часть пенсионеров получит "коронавирусную тысячу в апреле", Министерство социальной политики намерено с мая провести индексацию пенсий на 11% 7 млн пенсионерам.

Об этом на брифинге в понедельник сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передают Українські Новини.

"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров", - сказала она.

Также, по словам Лазебной, с мая будет установлена доплата к пенсиям 1,5 млн пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен ежемесячно.

Министр отметила, что индексация пенсий и дополнительные надбавки проводятся и начисляются автоматически, поэтому пенсионерам никуда обращаться дополнительно не потребуется.

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен.

Однако поставщики супермаркетов стали поднимать цены, в "АТБ" уже сильно подорожали продукты первой необходимости.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры Повышение пенсий индексация пенсий

В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта
В Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая
Новости
Осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом 11:24
Фонд Новинского закупил в Китае 10 аппаратов ИВЛ для региональных клиник 11:19
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачиваьб 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав 11:05 Инфографика
ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда, - СМИ 11:02
больше новостей
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра 13:19 Карта
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok