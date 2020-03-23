Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации

Кроме того, что часть пенсионеров получит "коронавирусную тысячу в апреле", Министерство социальной политики намерено с мая провести индексацию пенсий на 11% 7 млн пенсионерам.

Об этом на брифинге в понедельник сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передают Українські Новини.

"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров", - сказала она.

Также, по словам Лазебной, с мая будет установлена доплата к пенсиям 1,5 млн пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен ежемесячно.

Министр отметила, что индексация пенсий и дополнительные надбавки проводятся и начисляются автоматически, поэтому пенсионерам никуда обращаться дополнительно не потребуется.

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен.

Однако поставщики супермаркетов стали поднимать цены, в "АТБ" уже сильно подорожали продукты первой необходимости.