В Украине рассчитанный наихудший сценарий развития коронавируса, сопоставим с Италией, - Емец

В Украине есть рассчитанный наихудший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сопоставим с ситуацией в Италии, где только за сутки умерли 793 человека.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Министерства здравоохранения Илья Емец.

По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда нужно учитывать возможность развития событий в наихудшей ситуации.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый наихудший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты самого плохого сценарий", - сказал Емец.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19 в то время, как и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что коронавирус подозревают у 645 украинцев.

При этом утром 22 марта было 47 подтвержденных случае заболевания коронавирусом в Украине.

В то же время Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.