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  • В Украине рассчитанный наихудший сценарий развития коронавируса, сопоставим с Италией, - Емец
22 марта 2020, воскресенье, 23:57 571
Кабмин 2020-03-23T00:02:00+02:00
Українські Новини
В Украине рассчитанный наихудший сценарий развития коронавируса, сопоставим с Италией, - Емец

В Украине рассчитанный наихудший сценарий развития коронавируса, сопоставим с Италией, - Емец

Ярина Вацяк
Минздрав, коронавирус в Украине, коронавирус в Италии, Илья Емец
Емец. Фото: t.me/mozofficial
Емец. Фото: t.me/mozofficial

В Украине есть рассчитанный наихудший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сопоставим с ситуацией в Италии, где только за сутки умерли 793 человека.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Министерства здравоохранения Илья Емец.

По его словам, исходя из врачебного опыта, всегда нужно учитывать возможность развития событий в наихудшей ситуации.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый наихудший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты самого плохого сценарий", - сказал Емец.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19 в то время, как и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что коронавирус подозревают у 645 украинцев

При этом утром 22 марта было 47 подтвержденных случае заболевания коронавирусом в Украине.

В то же время Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.

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