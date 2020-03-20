Гривна начала постепенно расти после резкого обвала. Курс на начало недели

В то время, как доллар продолжает падать, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 марта, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,6497 1 доллар США 27,7386 1 швейцарский франк 28,1353 10 иен 2,5037 10 российский рубль 3,4925 1 евро 29,6359

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

Тем временем НБУ рассчитывает на валюту "Нефтегаза", полученную им от "Газпрома".

Также НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.