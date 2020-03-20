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20 марта 2020, пятница, 17:23 130
Финансы 2020-03-20T19:30:03+02:00
Українські Новини
Гривна начала постепенно расти после резкого обвала. Курс на начало недели

Гривна начала постепенно расти после резкого обвала. Курс на начало недели

Таня Войтюк
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, курс гривны к доллару
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар продолжает падать, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 марта, на 6,39 коп. до 27,7386 UAH/USD. 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,6497
1 доллар США 27,7386
1 швейцарский франк 28,1353
10 иен 2,5037
10 российский рубль 3,4925
1 евро 29,6359

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

Тем временем НБУ рассчитывает на валюту "Нефтегаза", полученную им от "Газпрома".

Также НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.

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