Морозы в апреле и "бабье лето" в декабре: народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Несмотря на аномальные изменения в погоде, вызванные глобальным потеплением, весна-2020 в Украину придет без опоздания, но при этом в середине апреля украинцев ожидают заморозки. А вот уже в марте в стране прогнозируется почти летнее тепло.

Как сообщает издание "Полесье", об этом заявил синоптик Владимир Деркач, который детально по месяцам спрогнозировал погоду в Украине.

Март

В начале весны в Украине ожидаются небольшие осадки, которые в редких случаях смогут перерастать в сильные. В начале наблюдаться температурные качели, а во второй половине месяца существенно потеплеет и до конца будет комфортно.

Апрель

Начало апреля будет прохладным, возможны даже небольшие осадки, но со временем температура будет повышаться. В середине месяца будет становиться теплее, а вот на Пасху будет ветрено. Осадков практически не ожидается.

Май

Месяц начнется с небольших осадков, но это не скажется на температуре воздуха, которая будет расти и достигнет своего пика на экваторе этого отрезка. Почти летнее тепло продлится практически до середины месяца, после чего пойдут дожди. Конец месяца будет теплым, но иногда возможны осадки.

Синоптик отмечает, что в последние дни месяца возможно понижение температуры и сильные дожди.

Июнь

Лето начнется с жары, а вот к середине первой декады температура немного снизится, прогнозируются небольшие кратковременные дожди. В середине месяца ожидаются дожди со шквалами и градом. В конце месяца будет тепло, но не жарко.

Июль

Начало месяца порадует настоящим летним теплом, почти без осадков. В середине июля возможны осадки, но не затяжные и не сильные. А вот в первые дни последней декады месяца ожидается незначительное снижение температуры и дожди. После этого украинцев будет радовать настоящая летняя погода.

Август

Первая декада месяца порадует умеренным теплом, есть вероятность кратковременных дождей. В середине месяца также возможны небольшие кратковременные дожди. В середине последней декады августа температура начнет понемногу опускаться, но осадков в Украине не прогнозируется.

Сентябрь

Первый месяц осени принесет умеренное тепло днем и прохладные ночи. После этого будет заметно теплее до самого конца месяца.

Октябрь

В первые дни второго месяца осени сохранится теплая погода, но затем температура снизится. Продлится похолодание пару дней, после чего снова потеплеет. Вторая декада будет холоднее, с дождями, но не сильными. В последние десять дней месяца возможны заморозки или просто сильное снижение температуры.

Ноябрь

Последний месяц осени встретит Украину дождем, а потом начнется "бабье лето". К середине месяца погода опять испортится, приду дожди с переходом в снег. Под конец ноября температура снизится, ночью и изредка днем возможны заморозки.

Декабрь

Первые дни зимы будут прохладными, после чего температура повысится. Под конец первой, в начале второй декады следует ожидать снижения температуры. В середине месяца потеплеет, а уже на праздник Святого Николая ночью возможно понижение температуры.

Завершение декабря будет с нетипичной как для зимы погодой - ожидается второе "бабье лето".

Прогноз погоды в Украине на год. Коллаж: Сегодня.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.