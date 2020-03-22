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22 марта 2020, воскресенье, 10:00 481
Общество 2020-03-22T10:45:02+02:00
Українські Новини
Погода способствует карантину: в конце марта в Киеве пошел снег

Погода способствует карантину: в конце марта в Киеве пошел снег

Надежда Комендантова
Снегопад, погода в Киеве, Непогода в Киеве, карантин в Киеве

В воскресенье, 22 марта, в столице Украины пошел снег. Как ранее прогнозировали синоптики, на выходных в страну вернулась зима с арктическим холодом и снегопадами.

В Киеве резко изменилась погода и с утра начало засыпать снегом. Температура опустилась до 2, но ощущается как -2.

Согласно данным Укргидрометцентра, в течение дня сегодня будет пасмурно и холодно, а ночью — минусовые температуры. 

В течение дня температура не превысит 4°C. 

Снег в Киеве. Снег в Киеве.

День будет пасмурным. Дождь со снегом должен закончится к полудню. Во второй половине дня осадков не ожидается.

В связи с карантином украинцам настоятельно рекомендуют без крайней необходимости покидать места проживания:

  • не выходите на улицу без необходимости;
  • не посещают места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;
  • соблюдайте меры личной гигиены;
  • позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции!

Как сообщали Українськi Новини, в Украине на вечер 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также на данный момент в Украине зафиксированы 3 летальных случая заболевания.

Согласно прогнозу, похолодание в Украине продлится до второй половины недели. 

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