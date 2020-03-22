Погода способствует карантину: в конце марта в Киеве пошел снег

В воскресенье, 22 марта, в столице Украины пошел снег. Как ранее прогнозировали синоптики, на выходных в страну вернулась зима с арктическим холодом и снегопадами.

В Киеве резко изменилась погода и с утра начало засыпать снегом. Температура опустилась до 2, но ощущается как -2.

Согласно данным Укргидрометцентра, в течение дня сегодня будет пасмурно и холодно, а ночью — минусовые температуры.

В течение дня температура не превысит 4°C.

Снег в Киеве.

День будет пасмурным. Дождь со снегом должен закончится к полудню. Во второй половине дня осадков не ожидается.

В связи с карантином украинцам настоятельно рекомендуют без крайней необходимости покидать места проживания:

не выходите на улицу без необходимости;

не посещают места скопления людей;

во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;

соблюдайте меры личной гигиены;

позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции!

Как сообщали Українськi Новини, в Украине на вечер 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также на данный момент в Украине зафиксированы 3 летальных случая заболевания.

Согласно прогнозу, похолодание в Украине продлится до второй половины недели.