Погода способствует карантину: в конце марта в Киеве пошел снег

В воскресенье, 22 марта, в столице Украины пошел снег. Как ранее прогнозировали синоптики, на выходных в страну вернулась зима с арктическим холодом и снегопадами. В Киеве резко изменилась погода и с утра начало засыпать снегом. Температура опустилась до 2, но ощущается как -2. Согласно данным Укргидрометцентра, в течение дня сегодня будет пасмурно и холодно, а ночью — минусовые температуры. В течение дня температура не превысит 4°C. Снег в Киеве. День будет пасмурным. Дождь со снегом должен закончится к полудню. Во второй половине дня осадков не ожидается. В связи с карантином украинцам настоятельно рекомендуют без крайней необходимости покидать места проживания: не выходите на улицу без необходимости; не посещают места скопления людей; во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра; соблюдайте меры личной гигиены; позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу. Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции! Как сообщали Українськi Новини, в Украине на вечер 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также на данный момент в Украине зафиксированы 3 летальных случая заболевания. Согласно прогнозу, похолодание в Украине продлится до второй половины недели.