В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что это значит

Депутат Валерий Писаренко (депутатская группа “Партия “Відродження”) обнародовал инфографику, на которой объяснили, что будет означать введение чрезвычайного положения.

"Первое. Будет пару дней, чтобы понять, что ЧП вводят. Надеюсь, власть также объяснит детально через СМИ на какие ограничения они пойдут, чтобы избежать паники населения. Второе. Чрезвычайное положение ограничено во времени. Поэтому не следует рассказывать о диктаторах и диктатуре. Всем крепкого здоровья, как физического, так и психического", - написал он.

Также депутат призвал не путать режим чрезвычайного положения с режимом чрезвычайной ситуации, в котором уже живут Черновицкая, Житомирская, Киевская, Днепропетровская области, город Киев.

"Ограничения прав и свобод граждан очень разные", - отметил он.

Инфографика: facebook.com/vpysarenko

Что предусматривает режим чрезвычайного положения и почему его могут ввести в Украине рассказал также политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "Слово і діло".

Режим чрезвычайного положения дает полномочия правоохранителям ограничивать движение транспорта, устанавливать блок-посты, следить за соблюдением карантинного режима, привлекать к ответственности недобросовестных предпринимателей, которые не закрывают магазины на период действия карантина, в буквальном смысле слова позволяет окружать города, чтобы ограничивать передвижения.

Кроме этого, чрезвычайные меры дают возможность перепрофилировать предприятия под нужды борьбы с эпидемией, например, как французские парфюмерные заводы, которые сейчас производят антисептические средства. Допускается также экстренно выделять средства на медицину и вообще все необходимое для того, чтобы помешать распространению эпидемии.

Режим чрезвычайного положения дает возможность создать иерархию четких ответственных и исполнителей во властных структурах в вопросах противодействия распространению пандемии.

"Режим чрезвычайного положения прежде всего должен помочь в том, чтобы уменьшить негативные последствия эпидемии и снизить нагрузку на медицинскую систему. В случае дальнейшего распространения вируса в Украине новые ограничительные меры, такие как режим чрезвычайного положения, неизбежны", - подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как сообщали Українські Новини, в четырех областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию.

12 марта Чехия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

13 марта чрезвычайное положение ввели США.