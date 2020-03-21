В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що це значить

Депутат Валерій Писаренко (депутатська група "Партія "Відродження") оприлюднив інфографіку, на якій пояснили, що буде означати введення надзвичайного стану.

"Перше. Буде пару днів, щоб зрозуміти, що ПП вводять. Сподіваюся, влада також пояснить детально через ЗМІ на які обмеження вони підуть, щоб уникнути паніки населення. Друге. Надзвичайний стан обмежений у часі. Тому не слід розповідати про диктаторів і диктатуру. Всім міцного здоров'я, як фізичного, так і психічного", - написав він.

Також депутат закликав не плутати режим надзвичайного стану з режимом надзвичайної ситуації, в якому вже живуть Чернівецька, Житомирська, Київська, Чернігівська області, місто Київ.

"Обмеження прав і свобод громадян дуже різні", - зазначив він.

Інфографіка: facebook.com/vpysarenko

Що передбачає режим надзвичайного стану і чому його можуть ввести в Україні розповів також політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "Слово і діло".

Режим надзвичайного стану дає повноваження правоохоронцям обмежувати рух транспорту, встановлювати блок-пости, стежити за дотриманням карантинного режиму, притягати до відповідальності недобросовісних підприємців, які не закривають магазини на період дії карантину, в буквальному сенсі слова дозволяє оточувати міста, щоб обмежувати пересування.

Крім цього, надзвичайні заходи дають можливість перепрофілювати підприємства під потреби боротьби з епідемією, наприклад, як французькі парфумерні заводи, які зараз виробляють антисептичні засоби. Допускається також екстрено виділяти кошти на медицину і взагалі все необхідне для того, щоб перешкодити поширенню епідемії.

Режим надзвичайного стану дає можливість створити ієрархію чітких відповідальних та виконавців у владних структурах в питаннях протидії поширенню пандемії.

"Режим надзвичайного стану перш за все має допомогти в тому, щоб зменшити негативні наслідки епідемії і знизити навантаження на медичну систему. У разі подальшого поширення вірусу в Україні нові обмежувальні заходи, такі як режим надзвичайного стану, неминучі", - підсумував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як повідомляли Українські Новини, у чотирьох областях України оголосили надзвичайну ситуацію.

12 березня Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

13 березня надзвичайний стан ввели США.