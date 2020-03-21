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21 марта 2020, суббота, 20:21 92
Медицина 2020-03-21T20:32:54+02:00
Українські Новини
В Киеве зафиксировали семь новых случаев коронавируса

В Киеве зафиксировали семь новых случаев коронавируса

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Киеве зарегистрировано семь новых случаев коронавируса, в то время, как в столице ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирус. Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтверждены тесты двух женщин -29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

По словам Кличко, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

При этом пять человек лечатся в Александрийской клинической больницы столицы, а еще пять - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Результаты на коронавирус в Киеве ожидают еще три человека. Их тесты направлены в референс-лабораторию.

Скриншот поста Виталия КличкоСкриншот поста Виталия Кличко

Как сообщали Українські Новини, Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника.

Кроме того, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина.

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