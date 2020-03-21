В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу

В Україні 21 березня зафіксовано 47 випадків коронавирусной хвороби COVID-19, в той час, як мер Віталій Кличко заявив про 7 підтверджених випадків коронавірусу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 21:00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Наголошується, що за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2, області та м. Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, виявили:

Чернівецька - 15

Дніпропетровська - 2;

Житомирська - 1;

Львівська область - 1;

Київська обл. - 2;

Тернопільська - 1;

м. Київ - 7, з яких 6 за цю добу.

Скріншот повідомлення МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, у столиці обмежили кількість відвідувачів в продуктових магазинах і аптеках.

Крім того. Київ закриває весь громадський транспорт для простих пасажирів з понеділка.

20 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 80 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Станом на вечір 20 березня МОЗ заявив про 41 випадок зараження коронавірусом.