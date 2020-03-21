Вслед за Харьковской, Тернопольская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Об этом говорится в распоряжении председателя Тернопольской областной государственной администрации №196/01.02-01 от 20 марта, передают Українськi Новини.

"Временно, с 21 марта ввести в действие на территории Тернопольской области режим чрезвычайной ситуации", - сказано в документе.

В связи с этим районные государственные администрации, исполнительные комитеты Бережанского, Кременецкого, Тернопольского, Чортковского городских советов, городов районного значения должны перевести систему гражданской защиты области в режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, Тернополь приостановит перевозки пассажиров общественным транспортом с 23 марта на время карантина.

Помимо этого, Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника. В троллейбусы, автобусы и трамваи будут пускать только по пропускам, которые будут выдавать на работе.

Регулировать это будут как минимум три представителя правоохоронных органов.