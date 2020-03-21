США лідирують за новими випадками коронавірусу, Італія - за кількістю смертей. Дані на 21 березня

В той час, як в Україні вже зареєстрували 41 випадок коронавірусу, станом на ранок 21 березня у світі зареєстрували 275,5 підтверджених випадків COVID-19, з них 11,4 тисячі – летальні і 88,2 випадків одужання від хвороби.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Зокрема, лідирує за кількістю хворих США - за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5379 людина. Там також зареєстрували 44 смерті.

В Італії за цей же період зафіксували 5359 нових випадків зараження. Жертвами вірусу стали 627 осіб.

У Німеччині кількість хворих зросла на 4438 людини. Померли 23. Кількість хворих у країні наближається до позначки в 20 тисяч.

Крім того, у Франції за добу виявили 1572 позитивних тестів, у Великобританії – 1258, Швейцарії – 1206, Нідерландах – 506, Бельгії – 476, Австрії – 375 і 230 в Португалії.

Найбільший приріст тих, хто одужав за добу спостерігається в Ірані (1035 осіб). За ним слідують Китай (731), Іспанія (488), Німеччина (67), Японія (41).

Щоб захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю; яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом вже перевалила за 24 тисячі осіб (234 030 випадків) по всьому світу, з них 15 за добу 253. Загинули 9 841 (за добу 1 031).

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У п'ятницю Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Раніше режим надзвичайної ситуації був введений в Житомирській, Чернівецькій та Київській областях.