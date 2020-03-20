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20 марта 2020, пятница, 07:00 508
Жизнь 2020-03-20T07:00:01+02:00
Українські Новини
Как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса

Как правильно дезинфицировать помещения при пандемии коронавируса

Ярина Вацяк
Уборка, Коронавирус, дезинфекция, коронавирус в Украине
Уборка Фото: pixabay.com
Уборка Фото: pixabay.com

Для дезинфекции немедицинских учреждениях, где возможно инфицирование COVID-19 стоит применять моющее средство, а после него раствор с 0,1% гипохлорита натрия в то время, как ученые определили, сколько вирус живет на разных поверхностях.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует для дезинфекции поверхностей, после предварительного их очистки нейтральным моющим средством, использовать раствор с 0,1% гипохлорита натрия. Разведите его в пропорции 1:50 с использованием бытового отбеливателя с начальной концентрацией 5%", - говорится в нем.

Для поверхностей, которые могут быть повреждены гипохлоритом натрия, необходимо применять этанол с концентрацией 70%, после их очистки нейтральным моющим средством.

Во время дезинфекции используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ):

  • респираторы класса FFP2 или FFP3;
  • защитные очки или защитный щиток для лица;
  • одноразовый водостойкий халат с длинными рукавами;
  • одноразовые перчатки.

При использовании других химических продуктов важно следовать рекомендациям производителя.

Также важно обеспечить вентиляцию помещения, чтобы защитить людей, которые осуществляют дезинфекцию.

Следует тщательно очистить все участки, которые часто касаются, в частности: двери и их ручки, поверхности стен и окон, унитаз и поверхности ванных комнат.

Все текстильные изделия (постельное белье, шторы и т.д.) необходимо стирать при температуре 90°C с добавлением стирального порошка.

Ранее Українські Новини писали о том, как правильно защитить свой дом от коронавируса, а также о том, как снять гель-лак самостоятельно в домашних условиях.

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