Десять захватывающих фильмов, которые помогут не заскучать во время карантина

В то время, как в Украине объявили карантин, а украинцев призывают по возможности не выходить на улицу, легко заскучать за киноновинками. Но в онлайн-кинотеатрах можно найти много интересных фильмов. Українські Новини расскажут о пяти интересных фильмах, которые уже доступны к просмотру в Интернете.

Наездница

Главная героиня фильма – тихая и застенчивая американская девушка Сара. Она обожает лошадей и сериалы, однако больше всего на свете девушку интересуют необъяснимые и паранормальные явления. Однажды Сара замечает, что с ней начинают происходить странные вещи. Ей все чаще и чаще снятся реалистичные жуткие сны, она понимает, что страдает лунатизмом. А еще ей начинает казаться, что вещи в доме передвигаются сами по себе, а по ночам по ее дому кто-то ходит.

Так близко к горизонту

Это история о крепкой любви, благосклонности, самоотверженности, страдания, безысходности и воли, чтобы отпустить. Будучи юными главные герои повстречали друг друга, их чувства способны победить страх и преодолеть самые сложные преграды. Но любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть определенные обстоятельства.

Дело Ричарда Джуэлла

Ричард Джуэлл - охранник на Олимпийских играх 1996-го года в Атланте. Он замечает рюкзак со взрывчаткой и своевременно эвакуирует людей. Но уже скоро Ричард сам превращается в главного подозреваемого.

Убийства по открыткам

Экранизация детектива Джеймса Паттерсона и Лизы Марклунд. Дочь Нью-Йоркского полицейского Джека Кэнона и ее жениха убили во время пребывания в Риме. Это стало первым жестоким преступлением в цепочке убийств. Кэнон знакомится с репортером из Швеции, Дейзи, и вместе они начинают расследование. Каждое убийство предваряет открытка содержащая строку из поэм Шекспира с достопримечательностями разных городов.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Харли Куинн расстаётся со своим возлюбленным Джокером и собирает собственную команду опасных супергероинь. В состав ее команды входят Бэтгёрл, Чёрная канарейка, Охотница и Рене Монтойя. Им предстоит вступить в схватку с криминальным авторитетом Готэма по имени Чёрная Маска.

Темные воды

История корпоративного юриста Роберта Биллота, раскрывшего многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией DuPont. В главных ролях Марк Руффало, Энн Хэтэуэй и Тим Роббинс.

Просто помиловать

Фильм повествует об юристе Брайане Стивенсоне, который сражается за равные права для всех слоёв населения, даже для тех лиц, которые не могут себе позволить профессионального адвоката. В главных ролях Бри Ларсон, Майкл Б. Джордан.

Прекрасный день по соседству

Эта история о том, как одна встреча полностью может изменить взгляды на жизнь. Циничный журналист Ллойд Фогель неохотно принимает задание написать статью о телеведущем Фреде Роджерсе. Вскоре после встречи Фогель понимает, что эта встреча очень многое поменяла. В главных ролях Том Хэнкс и Мэттью Риз

Моя собака Идиот

Французская комедия о писателе Анри, у которого возник творческий кризис. Он снова в поисках своего вдохновения, а также пытается отыскать потерянное взаимопонимание с женой и уже взрослыми детьми. Однажды он встречает одну задиристую бездомную собаку, с который быстро подружился. Из-за собаки он попадает в разные курьезные ситуации и у него появляется возможность начать все заново.

Верю в любовь

История о том, как любовь может изменить жизнь и как одна жизнь может изменить весь мир. Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она – та самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации?

Ранее Українські Новини сообщали о том, как провести онлайн-досуг на карантине, а также о том, какие еще фильмы и сериалы можно посмотреть в это время.