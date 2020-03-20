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20 марта 2020, пятница, 20:54 1320
Медицина 2020-03-20T21:50:23+02:00
Українські Новини
Минздрав подтвердил первый случай Covid-19 в Харьковской области

Минздрав подтвердил первый случай Covid-19 в Харьковской области

Таня Войтюк
Харьков, Комаровский, Коронавирус, коронавирус в Украине, Симптомы коронавируса, коронавирус у украинцев, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине увеличилось число заболевших коронавирусом и по состоянию на 20:00 20 марта в Харьковской области подтвердили первый случай заражения COVID-19. Таким образом количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 3 человека до 29.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19", - сказано в нем.

В течении текущих суток 1 новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, 1 - в Харьковской, 1 - во Львовской. На данный момент в Украине 3 летальных случая заболевания.

Как уберечься от коронавируса:

  • избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасаться ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывать продукты – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратиться к своему семейному врачу.

Симптомы коронавирусаСимптомы коронавируса

Как сообщали Українські Новини, во Львове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, в то время как в мире заразилось более 234 тысячи человек.

Также Українські Новини писали о том, какие симптомы коронавируса и что делать при подозрении.

Помимо этого доктор Комаровский рассказал о том, как можно заразиться и дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе.

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