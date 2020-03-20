Минздрав подтвердил первый случай Covid-19 в Харьковской области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19", - сказано в нем.

В течении текущих суток 1 новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, 1 - в Харьковской, 1 - во Львовской. На данный момент в Украине 3 летальных случая заболевания.

Как уберечься от коронавируса:

избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасаться ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывать продукты – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратиться к своему семейному врачу.

Симптомы коронавируса

Как сообщали Українські Новини, во Львове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, в то время как в мире заразилось более 234 тысячи человек.

Также Українські Новини писали о том, какие симптомы коронавируса и что делать при подозрении.

Помимо этого доктор Комаровский рассказал о том, как можно заразиться и дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе.