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20 марта 2020, пятница, 20:33 375
Общество 2020-03-20T20:39:42+02:00
Українські Новини
В Киеве обнаружен 4 случай заражения коронавирусом COVID-19, - соцсети

В Киеве обнаружен 4 случай заражения коронавирусом COVID-19, - соцсети

Таня Войтюк
Киев, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В пятницу, 20 марта, во Львове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 и сейчас в Украине 27 случаев инфицирования. Помимо этого, в Киеве, где уже есть 3 заболевших, возможен и 4 случай подтверждения болезни.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус онлайн".

О новом случае редактору канала стало известно из чата жильцов ЖК "Паркове Мисто", жителем которого является заболевший мужчина в возрасте 40 лет.

Он сообщил соседям, что находится в Александровской больнице на лечении с диагнозом COVID-19 и призвал соседей самоизолироваться. Имя мужчины и подъезд не раскрываются в целях безопасности.

Мужчине стало плохо 12 марта в Украине после возвращения из Европы. Был в Германии и Франции.

В Киеве обнаружен 4 случай зараєВ Киеве коронавирусом заразился 4 человек

Три предыдущих официальных случая это: 

  • мужчина 50 лет (вернулся из Швейцарии, находится на самоизоляции);
  • студент музыкального училища Глиера;
  • девушка, вернувшаяся из Франции.

Как сообщали Українські Новини, Украина занимает последнее место среди европейских стран по количеству проведенных тестов на коронавирус (среди тех стран, по которым была собрана статистика).

Тем временем ВОЗ разрешила снимать симптомы коронавируса ибупрофеном.

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