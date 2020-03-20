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20 березня 2020, пʼятниця, 20:52 30
Медицина 2020-03-20T21:46:17+02:00
Українські Новини
В Україні підтвердили 29 випадків Covid-19. Вірус дістався Харківської області

В Україні підтвердили 29 випадків Covid-19. Вірус дістався Харківської області

Таня Войтюк
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, Зараження коронавірусом
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні збільшилося число хворих на коронавірус і станом на 20:00 20 березня в Харківській області підтвердили перший випадок зараження COVID-19. Таким чином кількість хворих в Україні збільшилася в порівнянні з попередньою добою на 3 особи до 29.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19", - сказано в ньому.

Протягом поточної доби 1 новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, 1 - у Харківській, 1 - у Львівській. Наразі в Україні 3 летальних випадки захворювання.

Симптоми коронавірусаСимптоми коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, у Львові підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 у той час як у світі заразилося понад 234 тисячі людина.

Також Українські Новини писали про те, які симптоми коронавірусу та що робити при підозрі.

Окрім цього доктор Комаровський розповів про те, як можна заразитися і дав 25 відповідей на головні питання про коронавірус.

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В Україні підтвердили 29 випадків Covid-19. Вірус дістався Харківської області
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