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20 марта 2020, пятница, 15:59 122
Общество 2020-03-20T16:53:41+02:00
Українські Новини
В Украине провели 700 тестов на COVID-19. Это в 210 раз меньше, чем в Италии

В Украине провели 700 тестов на COVID-19. Это в 210 раз меньше, чем в Италии

Таня Войтюк
Коронавирус, Тест-системы, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

В то время как в Украине подтвердили 26 случаев коронавируса, 3 из них - летальные, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава провела исследования более 700 образцов на коронавирус COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Центра, передают Українськi Новини.

"Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 700 образцов", - говорится в сообщении.

Данные приведены по состоянию на 20:00 19 марта.

Лаборатория проверяет образцы не только людей с подозрением на заражение COVID-19, но и контактных лиц.

По данным ресурса Our World in Data по состоянию на 17 марта Италия провела 148,7 тыс. тестов (при более 31 тыс. заболевших), Польша – 8 тыс. (сейчас 355 зараженных), Беларусь – 16 тыс. (сейчас – 51 зараженный), Россия – 116 тыс. (сейчас официально 199 зараженных).

Как уберечься от коронавирусаКак уберечься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на вечер 17 марта лаборатория провели исследования более 640 образцов.

Тем временем ВОЗ разрешила снимать симптомы коронавируса ибупрофеном.

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