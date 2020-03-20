Частные лаборатории должны будут передать первые образцы тестов на коронавирус для перепроверки

В то время, как Украина провела более 700 образцов на коронавирус COVID-19, частные лаборатории, которые могут делать такую же процедуру, должны передавать в референс-лабораторию первые образцы, по которым проведено исследование.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Частные лаборатории, которые начнут тестирование на ПЦР, должны первые свои 5 позитивных и 10 негативных образцов передать в национальную референс-лабораторию, которая потом подтвердит правильность проведения этих исследований, верифицирует все образцы", — сказал он.

Лаборатории обязаны отчитываться по установленной Министерством здравоохранения форме.

При этом частные лаборатории, которые проводят анализы на коронавирус, должны подавать экстренное сообщение учреждениям общественного здоровья с целью своевременного эпидрасследования и своевременной работы с контактными лицами.

По словам замминистра, в случае нарушения этих норм Минздрав будет инициировать отзыв лицензии на медицинскую практику в отношении лаборатории-нарушителя.

Также в таких лабораториях будет проведена проверка соблюдения требований технических регламентов, которые дают им право работать в сфере лабораторной диагностики.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной инфекции, из которых 10 было подтверждено 19 марта. 3 человека умерли. Также от коронавирусной инфекции умерли 2 украинки в Италии.

На сегодня в Украине доступно два вида тестов на выявление нового коронавируса COVID-19 — это тест-системы и экспресс-тесты. Тест-системы, приводящиеся на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест) называют более надежными.