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20 марта 2020, пятница, 16:30 26
Политика 2020-03-20T17:00:01+02:00
Українські Новини
Частные лаборатории должны будут передать первые образцы тестов на коронавирус для перепроверки

Частные лаборатории должны будут передать первые образцы тестов на коронавирус для перепроверки

Кира Молчанова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

В то время, как Украина провела более 700 образцов на коронавирус COVID-19, частные лаборатории, которые могут делать такую же процедуру, должны передавать в референс-лабораторию первые образцы, по которым проведено исследование.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Частные лаборатории, которые начнут тестирование на ПЦР, должны первые свои 5 позитивных и 10 негативных образцов передать в национальную референс-лабораторию, которая потом подтвердит правильность проведения этих исследований, верифицирует все образцы", — сказал он.

Лаборатории обязаны отчитываться по установленной Министерством здравоохранения форме.

При этом частные лаборатории, которые проводят анализы на коронавирус, должны подавать экстренное сообщение учреждениям общественного здоровья с целью своевременного эпидрасследования и своевременной работы с контактными лицами.

По словам замминистра, в случае нарушения этих норм Минздрав будет инициировать отзыв лицензии на медицинскую практику в отношении лаборатории-нарушителя.

Также в таких лабораториях будет проведена проверка соблюдения требований технических регламентов, которые дают им право работать в сфере лабораторной диагностики.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной инфекции, из которых 10 было подтверждено 19 марта. 3 человека умерли. Также от коронавирусной инфекции умерли 2 украинки в Италии.

На сегодня в Украине доступно два вида тестов на выявление нового коронавируса COVID-19 — это тест-системы и экспресс-тесты. Тест-системы, приводящиеся на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест) называют более надежными.

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