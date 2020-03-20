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20 марта 2020, пятница, 14:40 357
Силовые структуры 2020-03-20T15:28:15+02:00
Українські Новини
Патрульные останавливают все автобусы и маршрутки на въездах в Киев

Патрульные останавливают все автобусы и маршрутки на въездах в Киев

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Блокпосты, Патрульные
Полиция. Фото: Facebook/Патрульная полиция
Полиция. Фото: Facebook/Патрульная полиция

В то время, как МОЗ объявил о втором уровне эпидемии коронавируса в Украине, патрульные полицейские останавливают все без исключения автобусы и маршрутки на въездах в Киев.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба департамента патрульной полиции.

Весь транспорт, который перевозит людей, останавливается согласно постановлению Кабмина №215 и пункту 7 ст. 35 закона о Нацполиции.

Автобусы и микроавтобусы, которые перевозят пассажиров, проверяют на соблюдение правил карантина.

Для проверки автобусов действует 8 блокпостов на въездах в Киев, а именно на: КП "Богатырское", "Быковня", "Бориспольское", "Днепропетровское", "Житомирское", "Гостомелское", "Водогон".

Проверяются все пассажирские перевозчики.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 дел за нарушение правил карантина.

Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки. Он также допускает введение чрезвычайного положения в Украине.

Кроме того, в Viber появился чат для попутчиков "Киев, подвези!".

Тем временем Зеленский призывал местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта

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