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19 марта 2020, четверг, 13:00 32
Общество 2020-03-19T13:00:45+02:00
Українські Новини
МОЗ объявил о втором уровне эпидемии коронавируса: теперь заражения происходят внутри страны

МОЗ объявил о втором уровне эпидемии коронавируса: теперь заражения происходят внутри страны

Ольга Фандорина
МОЗ, Пандемия, Коронавирус, Пандемия коронавируса

Украина вышла на второй уровень передачи коронавируса, из-за которого во всей Украине ввели карантин – внутри страны. Об этом в четверг, 19 марта, заявил директор департамента здравоохранения Владимир Колесник, передает 112 Украина.

"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - сказал он.

Колесник отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.

"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", - отметил он.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровьяРекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Напомним, что вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения.

Тем временем, в Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта.

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