МОЗ объявил о втором уровне эпидемии коронавируса: теперь заражения происходят внутри страны

Украина вышла на второй уровень передачи коронавируса, из-за которого во всей Украине ввели карантин – внутри страны. Об этом в четверг, 19 марта, заявил директор департамента здравоохранения Владимир Колесник, передает 112 Украина. "К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - сказал он. Колесник отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен. "Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", - отметил он. Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными. Напомним, что вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения. Тем временем, в Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта.